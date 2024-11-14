Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncel

Silivri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarda yakalanan B.Ç'nin (30) üzerinden 1,08 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyerek şüpheliler E.D. (23), T.D. (31) ve G.D'yi (52) gözaltına aldı.

Adreste 36,17 gram taş kokain ve 6,12 gram esrar ele geçirildi.

B.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden E.D. ve T.D, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.