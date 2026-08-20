Silopi'de İlk Burun Deliği Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Silopi'de İlk Burun Deliği Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

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Silopi Devlet Hastanesi'nde septal perforasyon onarımı, hastanın kendi dokuları ile yapıldı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Silopi Devlet Hastanesi'nde, burun iç bölmesinde oluşan deliğin (septal perforasyon) hastanın kendi dokuları kullanılarak onarılması işlemi ilk kez gerçekleştirildi.

Ameliyat, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Batuhan Bileyci tarafından gerçekleştirildi. Burun tıkanıklığı, kuruluk, tekrarlayan kanama ve kabuklanma şikayetleri bulunan hastanın ameliyatında kendi kaburga kıkırdağı ve kas fasyası kullanıldı. Yaklaşık bir yıldır Silopi Devlet Hastanesi'nde görev yaptığını belirten Bileyci, hastanın nefes alma güçlüğü, kanama, kabuklanma ve kuruluk şikayetleriyle kendilerine başvurduğunu söyledi. Yapılan muayenede hastanın burun orta bölümü olarak bilinen septumunda geniş bir perforasyon tespit ettiklerini ifade eden Bileyci, ameliyat kararı aldıklarını kaydetti. Operasyonun ardından hastanın iyileşme sürecinin sorunsuz ilerlediğini belirten Bileyci, "Hastamızın şikayetlerinde tama yakın azalma oldu. Nefes problemi, kanama, kuruma ve kabuklanma gibi şikayetleri geçti. Hastamız mutlu oldu. Biz de bu ameliyatı hastanemizde ilk defa gerçekleştirmiş olmaktan dolayı sevinçliyiz" dedi.

'FARKLI ŞEHİRLERDE SONUÇ ALAMADIM'

Ameliyat edilen Nazlıcan Sadak da rahatsızlığı nedeniyle farklı şehirlere başvurduğunu ancak sonuç alamadığını belirtti. Sadak, "Septum perforasyon hastasıyım ve farklı şehirleri gezdim fakat hiçbir sonuç alamadım. Burada Silopi'de değerli hocam Batuhan Bileyci ile karşılaştım. Kendisine çok teşekkür ederim. Hastalığıma çare buldu. Çok şükür ki iyileştim. Hiçbir sorunum kalmadı. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Ameliyat sonrası takiplerinde iyileşme sürecinin sorunsuz ilerlediği hastanın mevcut şikayetlerinde belirgin düzelme sağlandığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silopi'de İlk Burun Deliği Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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