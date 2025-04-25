Prof. Dr. Sözbilir'den Kütahya'daki 4.5'lik depremle ilgili açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Prof. Dr. Sözbilir'den Kütahya'daki 4.5'lik depremle ilgili açıklama

Prof. Dr. Sözbilir\'den Kütahya\'daki 4.5\'lik depremle ilgili açıklama

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin, 2011-2012 yıllarında oluşan depremler sonrasında biriken stresin boşalması ile meydana geldiğini açıkladı. Sözbilir, bölgede artçı depremlerin devam edebileceğini belirtti.

25.04.2025 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5,7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir" dedi.

"FAY BASKIN EĞİM ATIMLI NORMAL FAY NİTELİĞİNDEDİR"

Sözbilir merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Depremin Karakoca ile Madenköy arasında meydana geldiğini belirten Sözbilir, şunları kaydetti; "AFAD ve uluslararası sismoloji istasyonları tarafından yapılan odak mekanizma çözümlerine göre, depreme neden olan fay baskın eğim atımlı normal fay niteliğindedir. Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5,7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir.

"BENZER AKTİVİTENİN TEKRAR ETME OLASILIĞI YÜKSEK"

Bu bölgede, 2011-2012 yılları arasında küçük ölçekli depremlerin ana şoktan sonra yoğun bir şekilde tekrarlayan deprem fırtınaları şeklinde yaşandığı bilindiğinden, benzer bir aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir."

"ARTÇI DEPREMLER BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK"

Sözbilir, bölgede ana fayın kuzeye eğimli Simav Fayı olduğuna değinerek, "Bu depremlerin Simav Fayı'nın tavan bloğundaki küçük ölçekli sintetik faylanmalarla ilişkili olduğu kabul edilebilir. Bu kapsamda, küçük ölçekli artçı depremlerin belirli bir süre daha devam edeceği öngörülebilir. Panik oluşturacak bir durum yok." diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Hasan Sözbilir, Kütahya, Deprem, Güncel, Sağlık, Dünya, Stres, Simav, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Sözbilir'den Kütahya'daki 4.5'lik depremle ilgili açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Nuri yıldız:
    Silivri depreminden önce kütahya sallanmaıştı yine aynı bakalım bu sefer yine olacak mı? Allahım herkesi korusun.Çok geçmiş olsun. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan UEFA’nın temsilcilik açılışında iddialı sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın temsilcilik açılışında iddialı sözler
6.2’lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi İşte detaylı liste 6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbulluları korkutacak sözler Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler
’’İtalya mı, Türkiye mi’’ sorusuna verdiği yanıt Can Yaman’a pahalıya patladı ''İtalya mı, Türkiye mi?'' sorusuna verdiği yanıt Can Yaman'a pahalıya patladı
DEM heyeti, Adalet Bakanı’na iletti: Öcalan gazetecilerle görüşmek istiyor DEM heyeti, Adalet Bakanı'na iletti: Öcalan gazetecilerle görüşmek istiyor
Al Nassr’dan Kudüs’e 100 milyon Euro Al Nassr'dan Kudüs'e 100 milyon Euro
Kadın taraftar, kendisine küfreden rakip takım taraftarlarına göğüslerini göstererek karşılık verdi Kadın taraftar, kendisine küfreden rakip takım taraftarlarına göğüslerini göstererek karşılık verdi
Tarihi açılışa damga vuran kare: Ali Koç ve Dursun Özbek yan yana Tarihi açılışa damga vuran kare: Ali Koç ve Dursun Özbek yan yana
Emma Willis’ten şaşırtan itiraf: Kalbimde delikle yaşamışım Emma Willis'ten şaşırtan itiraf: Kalbimde delikle yaşamışım
Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı
Bu nasıl vicdansızlık İstanbul’daki deprem anında hırsızlığa geldiler Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

09:52 Yunan sismolog uyardı: İstanbul için alarm çalıyor Yunan sismolog uyardı: İstanbul için alarm çalıyor
09:29 Tepkilerin odağındaki belediyenin direk dansı gösterisinden yeni görüntüler Tepkilerin odağındaki belediyenin direk dansı gösterisinden yeni görüntüler
08:40 MSB’den Kıbrıs’a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
08:34 Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
07:33 Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
15:06 Ünlü oyuncu, duşta çektiği fotoğrafı paylaşarak sosyal medyayı salladı Ünlü oyuncu, duşta çektiği fotoğrafı paylaşarak sosyal medyayı salladı
14:58 Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı
14:53 Leicester City’de bir devir sona eriyor: 13 yıl sonra veda Leicester City'de bir devir sona eriyor: 13 yıl sonra veda
14:43 Kamuya yüzlerce personel alınacak Başvuru için son 24 saat Kamuya yüzlerce personel alınacak! Başvuru için son 24 saat
14:43 Deprem anında GSM hatlarına ne oldu Bakan Uraloğlu yanıtladı Deprem anında GSM hatlarına ne oldu? Bakan Uraloğlu yanıtladı
14:41 Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor
14:17 600 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı 600 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı
14:16 CHP’nin olağanüstü kurultayının iptali için dava açıldı CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için dava açıldı
14:15 Shaquille O’Neal, Alperen Şengün’ü yere göğe sığdıramadı: ’Türk Terminatör’ Shaquille O'Neal, Alperen Şengün'ü yere göğe sığdıramadı: 'Türk Terminatör'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 10:17:48. #7.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Sözbilir'den Kütahya'daki 4.5'lik depremle ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.