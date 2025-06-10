Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.
AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 13.15'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Son Dakika › Güncel › Simav'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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