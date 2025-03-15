Simit Hesabı Yoksullaşmayı Gösteriyor

(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2002 ve 2025 yılları arasında vatandaşların alım gücündeki düşüşü vurgulayarak, "Simit hesabı bile halkın ne kadar yoksullaştığını gözler önüne seriyor. 2002'de en düşük emekli maaşı ile bin 100 simit alınırken, bugün sadece 482 simit alınabiliyor. Emekli 618, asgari ücretli 574, öğrenci ise 125 simit kaybetmiş durumda. Bu rakamlar, vatandaşın cebinden çalınan refahın ve çöküşe geçen ekonominin açık bir kanıtıdır" dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, toplumun farklı kesimlerinin kazançları ile 2002 yılından, 2025 yılına kadar geçen süreçte ne kadar simit alabildiklerini belirten yazılı açıklama yaptı. İlgezdi, şu ifadeleri kullandı:

"Simit hesabı bile halkın ne kadar yoksullaştığını gözler önüne seriyor. 2002'de en düşük emekli maaşı ile bin 100 simit alınırken, bugün sadece 482 simit alınabiliyor. Emekli 618, asgari ücretli 574, öğrenci ise 125 simit kaybetmiş durumda. Bu rakamlar, vatandaşın cebinden çalınan refahın ve çöküşe geçen ekonominin açık bir kanıtıdır. En düşük emekli maaşı alan bir yurttaş bugün 482 adet simit alabiliyor. Oysa 2002'de bu sayı 1.100'dü. Asgari ücretli maaşı ile şu anda 373 simit alabilirken, 2002'de bu sayı 920 idi. Bir öğrencinin aldığı KYK kredisi ile alabildiği simit sayısı 225'ten 100'e düştü. Vatandaşın geçim sıkıntısı her geçen gün daha da derinleşiyor, ama iktidar çıkıp emekliye bin liralık zam yapıp bununla övünüyor. Gerçek şu ki, vatandaş artık kuru simite bile ulaşamaz hale geldi.

"Vatandaşı kuru simite mahküm eden bu düzene artık dur denmeli"

Ankara'da Simitçiler Odası'na baskı yapılarak simidin tanesi 15 TL'den satılmak zorunda bırakılıyor. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kafelerde simit 20 TL'ye satılıyor. Ankara Ticaret Odası'nın tarifesinde de simidin fiyatı 20 TL. İşin en çarpıcı tarafı ise şehir hastanelerindeki kantinlerde simidin 30 TL'ye satılması. Kafelerde 30 TL ve üzeri fiyatlar uygulanırken, esnafa 'simit fiyatlarını artırmayın' baskısı yapılıyor. İşte buradan bildiriyoruz. Ticaret Bakanlığı, şehir hastanelerinin ve Aile Bakanlığı'nın kafelerini denetlesin. Halkın alım gücünü düşüren, vatandaşı kuru simite mahküm eden bu düzene artık dur denmeli."