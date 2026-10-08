Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının bugün bankalara aktarıldığını açıkladı

Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının bugün bankalara aktarıldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, fon soruşturması kapsamında 43 bin fon katılımcısının paralarının bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Böylece söz konusu katılımcıların paraları ilgili bankalara aktarılmış oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "(Fon soruşturması) 43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildi"
Kaynak: AA
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