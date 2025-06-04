Sinan Ateş Ailesi'nden AYM'ye Başvuru - Son Dakika
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Sinan Ateş Ailesi'nden AYM'ye Başvuru

04.06.2025 10:08
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Sinan Ateş'in ailesi, suikast davasında takipsizlik kararına AYM'ye itirazda bulundu.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş suikastine ilişkin eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 22 şüpheli hakkında verilen takipsizlik kararına itirazın reddedilmesi üzerine Ateş ailesinin avukatları Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulundu. Ateş ailesi hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma ve yargılama kararlarının alınmasını istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş suikastine ilişkin aralarında eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın da bulunduğu 22 kişi hakkında, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından yürüttüğü soruşturmada takipsizlik kararı vermişti. Ateş'in ailesinin avukatlarının bu karara yönelik itiraz da reddedilmişti.

Bu karar üzerine Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, kardeşleri Sevda Ateş ve Selma Ateş avukatları Şeyda Şahin, Şeyma Nur Tefenli ve Onur Altuntaş aracılığıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

"Başvurabilecek başka bir hukuki yol kalmamıştır"

Başvuruda, 22 şüpheli bakımından dosya üzerindeki gizlilik kararının hukuka aykırı olarak sürdürüldüğü ve delillere ulaşılmasına engel olunduğu ifade edildi. Başvuruda, "Yeni delilleri de ihtiva eden itirazlarımız Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kesin olmak üzere verdiği itirazın reddi kararı neticesinde sona eren soruşturma sürecine karşı başvurulabilecek başka hukuki yol kalmamıştır" denildi.

"Suikast etkili bir şekilde soruşturulmadı"

Yaşama hakkı, adil yargılanma hakkı, etkili başvuru hakkı, gerekçeli karar hakkı, silahların eşitliği ilkesi, etkili başvuru hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle bulunulan başvuruda, "Şiddet tehdidi altındaki bireyleri korumamak yükümlülüğü ihlal edilmiştir. Hayati risk taşıyan ortamlarda gerekli önlemler bildirim ve başvurulara rağmen alınmadı. Suikast etkili bir şekilde soruşturulmadı" ifadeleri kullanıldı.

Yaşam hakkının ihlaline ilişkin Sinan Ateş'in Ülkü Ocakları üyeleri tarafından pek çok kez tehdit edilmesi üzerine bulunduğu şikayetlerin sonuçsuz bırakıldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Yargı makamlarının takipsizlik kararları ile dış dünyaya yansıttığı eylemsizlikleri ve ihmalkarlıkları yüzünden bu suikast bağıra bağıra gelmiş, tehditlerin ne derece gerçekçi olduğu Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesi üzerine telafisi mümkün olmaz şekilde anlaşılmıştır. Aşırı milliyetçi bir siyasi grubun provokasyonu ile köpürttüğü olayların neticesinde öldürülen Sinan Ateş'in bu grup tarafından sistematik ve bilinçli olarak hedef haline getirildiği açıktır. Nitekim bu suçun hazırlığından açık biçimde haberdar olan, eyleme iştirakçi olan güvenlik güçlerinin bunu önlemeye dönük hiçbir önlem almadıkları gibi delil karartma ve şüpheli kayırmaya yönelik eylemler içine girdikleri de tüm kamuoyu tarafından bilinmekte ve bu suçun işlenmesi kapsamında dosyaları tefrik edilen bir kısım emniyet mensubu sanığın yargılaması istinaf aşamasındaki Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosya ve aynı dosyadan tefrik edilen bir kısım sanık açısından ise Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosyalar üzerinden sürmektedir."

Tolgahan Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un yanında yakalanmasına rağmen deliller karartıldı"

Etkin soruşturma yükümlülüğünün ihlali konusunda ise başvuruda şu açıklamalara yer verildi:

"Savcılık olaya ilişkin özellikle siyasi görevleri olan bir kısım şüpheliler açısından gerekli hiçbir araştırma ve incelemeyi yapmamıştır. Devam eden ceza dosyalarında azmettiren sıfatı ile yargılaması sürmekte olan sanıklardan Tolgahan Demirbaş'ın, soruşturma dosyası şüphelilerinden dönemin MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz'un yanında, onun himayesi altındayken yakalanmış olmasına karşın, mevcut tutanaklar tahrif edilmek ve yeni tutanaklar tanzim edilmek sureti ile bizzat emniyet güçleri eliyle deliller karartılmıştır."

"Olay siyasi kimlikten çıkarılarak adi bir cinayetmiş gibi kamuoyuna algısı oluşturulmaya çaba gösterilmiştir"

Başvuruda adil yargılanma hakkının da ihlal edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayın azmettiricisi konumunda olan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Tolgahan Demirbaş'ın Sinan Ateş ile ilgili elde ettiği tüm bilgi, belgeleri aktardığı kişi konumunda bulunan Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve yine azmettirici olduğu ileri sürülen sanık Tolgahan Demirbaş'ı evinde saklayarak polislere teslim etmekten kaçınan dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un ifadelerine dahi başvurulmamış, bu siyasi isimlerin baz bilgileri, HTS ve PTS kayıtları alınmadığı gibi telefonları incelenmemiştir. Hal böyle olunca olay siyasi kimlikten çıkarılarak adi bir cinayetmiş gibi kamuoyuna algısı oluşturulmaya çaba gösterilmiştir. Ancak toplum tarafından bu kabul görmemiş, yargıya ve adalete olan güveni bir kez daha sarsmıştır. Yani yargı organları ve siyasi güçlerin yaratmaya çalıştığı algının aksine toplumun ezici çoğunluğu Sinan Ateş'in siyasi suikaste kurban gittiğini düşünmekte ve bilmektedir."

"İtiraz dilekçelerimizin sonuçları tarafımıza tebliğ olunmuyor"

Başvuruda, "soruşturma makamlarının siyasi tesir altında kaldığı" belirtilerek, "Olaya karışan ve hatta asıl azmettiren şüpheli konumundaki siyasi isimler soruşturmayı diledikleri gibi şekillendirmiştir. Bu yönüyle soruşturmanın ivedilikle yapılmadığı, makul sürede gerçekleşmemenin tüm sınırlarının kasıtlı olarak zorlandığı ise izahtan varestedir" denildi.

Dilekçede, etkili başvuru hakkının da ihlal edildiği kaydedilerek, "Savcılık nezdinde tarafımızca yapılan ve imzalanmak suretiyle sunulan itiraz dilekçelerimizin sonuçları da tarafımıza tebliğ olunmayarak yaptığımız itirazların neticesini takip etme imkanımız elimizden alınmıştır. Nitekim hukuk sisteminin sürelere tabi olduğu düşünüldüğünde bu yöndeki eylemlerin hak ihlallerini doğurabileceği kuvvetle muhtemeldir" ifadeleri kullanıldı.

Başvurucuların hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma ve yargılama kararlarının alınması talep edildi.

Kaynak: ANKA

Hacettepe Üniversitesi, Ahmet Yiğit Yıldırım, Anayasa Mahkemesi, Olcay Kılavuz, İnsan Hakları, Milletvekili, Sinan Ateş, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinan Ateş Ailesi'nden AYM'ye Başvuru - Son Dakika

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