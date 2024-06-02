Güncel

Sınavdan çıkanlar plajları doldurdu

DÜZCE - Düzce'de sabah saatlerinde başlayan LGS sınavı sonrasında güneşli havayı fırsat bilenler, Akçakoca sahillerini doldurdu. Sınav stresinden bunalan vatandaşlar, Karadeniz'in serin sularında stres attı.

Ortaöğretim son sınıf öğrencileri sınavla öğrenci alan liselere girebilmek için sabah saatlerinde LGS sınavına girdi. Sınavın bitmesi ile birlikte Düzce'de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarını ve sınav stresinin bunaltması ile vatandaşlar sahillere akın etti. Düzce'nin denize açılan kapısı olan Akçakoca İlçesi'nde plajlar, güneşin yakıcı ve bunaltıcı havasını fırsat bilen vatandaşlarla doldu. Bazı vatandaşlar sahilde şemsiye gölgesinde güneşlenirken bazı vatandaşlar ise Karadeniz'in serin sularında serinledi.

Güneşin tadını doyasıya çıkartan vatandaşlar, Karadeniz sahillerinde gönüllerince bir gün geçirdiler.