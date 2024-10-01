Sincil Kasabası'nda Ayrım Duvarı Endişesi

Güncel

İsrail'in, "dikenli tellerden ayrım duvarı" inşa etmek için kazı çalışmalarına başladığı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Sincil kasabası sakinleri, "çitlerin" arka tarafında kalacak topraklarının İsrailliler lehine gasbedilmesinden endişe ediyor.

İsrail'e ait iş makinaları, 29 Eylül Pazar gününden bu yana Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerinde kurulan 5 yerleşim birimiyle çevrili Sincil kasabası yakınında hafriyat çalışmaları yapıyor.

Kazı çalışmaları, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah-Nablus kentlerini birbirine bağlayan ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kullandığı "60 Caddesi" üzerinde yürütülüyor.

Buldozerlerle Filistinlilere ait arazileri tahrip eden İsrail, bu caddeyi bitişiğindeki Sincil kasabasından ayırmak için "tel örgüden" bir ayrım duvarı inşa etmeye hazırlanıyor.

İsrail, kendisini çevresinden ve Filistinlileri de birbirlerinden ayıran bu duvarların inşa gerekçesini "güvenlik" olarak açıklıyor.

Sincil kasabası sakinleri, topraklarında kazı çalışması yapan Tel Aviv yönetiminin, burada kuracağı "çitlerin" arka tarafında kalacak arazileri gasbetmesinden ve kasabayı bir nevi "açık cezaevine dönüştürmesinden" endişe ediyor.

Filistinlilerin topraklarına el konularak inşa edilmesi planlanan çitler, bölgedeki vatandaşların hareket alanını kısıtlayacak ve onları, evlerine ulaşmaları için alternatif uzun yollar kullanmaya zorlayacak.

İsrail ordusunun son dönemde güvenlik" bahanesini ileri sürerek, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği bölgelerin çevresinde, Filistin topraklarına el koyarak kurduğu tampon bölgeler, "toprak hırsızlığının yeni yüzü" olarak nitelendiriliyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'ten itibaren 27 bin dönüm Filistin toprağını gasbettiğini açıkladı.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun hazırladığı rapora göre, İsrail'in 2023 yılında işgal altındaki Batı Şeria'da el koyduğu Filistin toprakları da bir önceki yıla göre iki kat arttı.

Buna göre, Batı Şeria'da 2022 yılında 26 bin dönüm, 2023 yılında ise 50 bin 526 dönüm alana İsrail tarafından el konuldu.

İsrail Filistinlilere ait mülkleri, ekinleri, mahsulleri ve ağaçları talan ediyor

Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı Sincil kasabasının Belediye Başkanı Mutez Tavafişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının, yaklaşık 8 ay önce kasabada 30 dönümlük araziye el konulması yönünde askeri talimat gönderdiğini söyledi.

İsrail mahkemelerinin, "güvenlik" bahanesiyle bölge sakinlerinin itirazını reddettiğini ifade eden Tavafişe, "İsrail iş makinalarıyla, pazar gününden bu yana inşa edilecek ayrım duvarıyla aynı hizada, 1500 metre uzunluktaki mesafede yer alan Filistinlilere ait mülkleri yıkmaya, arazileri tahrip etmeye, ekinleri, mahsulleri ve ağaçları sökmeye başladı." dedi.

Tavafişe, İsrail'in 7 Ekim sonrasında beldenin ana girişini kapattığını, güneyinde oluşturduğu askeri kontrol noktaları yoluyla "beldeyi boğduğunu" belirterek, "İsrail, 4 metre uzunluğunda dikenli bir tel örgü inşa ederek, kasabayı toplu bir cezaevine dönüştürmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Tavafişe, İsrail'in kasabanın güney kapısını kapatması nedeniyle diğer bölgelere ulaşımın uzun yollardan zorlukla sağlanabildiğini kaydetti.

Yasadışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi amaçlanıyor

Tavafişe, inşa edilen duvar yoluyla Filistinlilerin topraklarıyla arasındaki bağlantının engellendiğini ve bu şekilde topraklarının kontrol edilmesinin ve yerleşim birimlerinin genişletilmesinin amaçlandığını işaret etti.

"İsrail, güvenlik nedeniyle ve ana yoldan geçecek yerleşimcileri korumak için duvarı inşa ettiğini iddia ediyor." diyen Tavafişe, Filistinliler arasında ve komşu bölgelerle coğrafi iletişimin kesildiğine dikkati çekti.

Tavafişe, "Topraklarına ulaşmaya çalışacak her Filistinli, İsrail ordusunun ve yerleşimcilerin şiddet ve saldırılarına maruz kalıyor." şeklinde konuştu.

İsrail beldeyi büyük bir hapishaneye dönüştürmeye çalışıyor

Beldenin sakinlerinden Filistinli Muhammed Gafri ise İsrail'in, inşa edeceği tel duvarla birlikte beldeyi "büyük bir hapishaneye" dönüştürmeye çalıştığını vurguladı.

Ramallah'a ulaşmakta zorluk yaşadıklarını dile getiren Gafri, bölgeyi çeviren askeri kontrol noktaları ve geçiş kapıları yüzünden zor ve yorucu yollardan geçmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Gafri ayrıca"çitlerin" arka tarafında kalacak topraklarının İsrailliler lehine gasbedilmesinden endişe ettiklerini dile getirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi yetkilisi Emir Davud, İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da tampon bölge kurma çalışmalarını hızlandırdığını ve Filistinlilere ait topraklarda yaklaşık 11 tampon bölge kurduğunu kaydetmişti.

Davud, Filistinlilerin arazilerine sessiz sedasız el konulduğunu, el koyma kararlarının bazı bölgelerde yüzlerce dönüm tarım araziyi kapsadığını ve bu bölgelere Filistinlilerin yani asıl sahiplerinin erişiminin engellendiğini vurgulamıştı.