Sındırgı\'da Deprem Analizi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Sındırgı'da çok sağlam bir yapı stoku görünmüyor. Büyük olasılıkla bu binayla (yıkılan 3 katlı bina) ilgili sıkıntılı durumlar var çünkü etrafındaki bütün binalar aynı özelliklerde." dedi.

DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemede bulundu.

AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Sözbilir, depremin kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı ve doğrudan Sındırgı Fayı üzerine denk geldiğini söyledi.

Fay türünün değiştiğine dair farklı verilerin bulunduğunu belirten Sözbilir, "Artçılar devam ederken odak mekanizma çözümünden farklı çözümler çıkmaya başladı. Artçılar sırasında 'gelen fay' dediğimiz fay da sisteme katılmış durumda. O da artçı deprem mantığıyla doğrultu atımlı fay mekanizmasına bağlı olarak depremler üretiyor." ifadelerini kullandı.

Depremde ilçe merkezinde yıkılan 3 katlı binanın bitişiğinde bulunan binanın yıkılmamasına değinen Sözbilir, şöyle konuştu:

"Sındırgı'da çok sağlam bir yapı stoku görünmüyor. Büyük olasılıkla bu binayla (yıkılan bina) ilgili sıkıntılı durumlar var çünkü etrafındaki bütün binalar aynı özelliklerde. 3-4 katlı binalar ama normal şartlarda bu binanın da yıkılmaması gerekiyor. Yapımından sonra yasaya uymayan belli şeyler yapılmış olabilir."

"Artçı depremler biraz daha sürebilir"

Prof. Dr. Sözbilir, Sındırgı ilçesinde yaşanan depremin, ülkenin birçok noktasında da hissedildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Batı Anadolu ölçeğinde olan bütün depremler sığ depremler sınıfına giriyor. Yaklaşık 11 kilometre derinlikte olan bir depremdi. Bu tür depremler en az 100 kilometre yarıçaplı bir daire içindeki bütün illerde hissedilebilir. Dolayısıyla bu normal bir durum. Diğer faylar da sisteme katıldığı için artçı depremler biraz daha sürebilir. Bir çeşit aslında 'deprem fırtınası' gibi bir sürece girmiş durumdayız. Artçı şok yaşanırken etraftaki faylar birbiriyle çok fazla bağlantılı, yani faylar birbirine değiyor. Dolayısıyla o faylara enerji aktarımı oldukça bu, 'deprem fırtınası' diyelim biraz daha sürecek gibi görünüyor."

Birden fazla fayın şu anda deprem ürettiği için artçı depremlerin sık aralıklarla süreceğini belirten Sözbilir, sözlerini şöyle tamamladı:

"3-4 büyüklüğünde depremler sürebilir, 5 büyüklüğüne de çıkabilir. Yıkılanlar dışında çok ağır hasarlı bir bina göremedim. Çok böyle hafif hasarlı binalar var ama bu hasarlı olan binalara da girilmemesinde fayda var. Özellikle belli bir süreye kadar. Başka faylar da devreye katıldığı için 5'e varan büyüklükte depremler olabilir. O yüzden dışarıda durmakta fayda var, özellikle hasarlı binalarda."