Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yolda yürürken kafasına sineklik düşen kadın yaralandı.
Güzelyalı Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kadın, yanındaki kişiyle yürüdüğü sırada havadan kafasına sineklik düştü.
Yere yığılan kadın, çevredekiler tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Olay bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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