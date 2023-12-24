Sınırda fotokapanlı güvenlik

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü Plan Harekat Koordinasyon Daire Başkanı Tuğgeneral Serkan Bircan, sınır güvenliğini sağlamada fotokapan sisteminin de kullanıldığını söyledi. Bircan, "Özellikle geçişlerin yoğun olduğu bölgelere araziye uyumlu yerleştirilmiş fotokapan sistemleri ile herhangi bir hareket algılandığında hem fotoğraf çekimi hem de görüntü çekimi yapılmak suretiyle, bunlar görüntü izleme merkezlerine aktarılıyor ve gerekli müdahale yapılıyor" dedi.

Tuğgeneral Serkan Bircan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda milletvekillerine sınır güvenliğine ilişkin bilgi verdi. Tuğgeneral Bircan, hudut güvenliğinin koordineli ve birbirini takviye eden 3 kademeli tertiplenmeyle sağlandığını söyledi. Bircan, birinci kademede atamalı hudut birlik personeli bulunduğunu söyleyerek, "Bu personelin görev yaptığı hudut hattında modüler beton duvar ve hendek gibi fiziki engel sistemleri ile elektronik keşif gözetleme sistem ve cihazları bulunmaktadır. Bu personelimiz hudut hattında 24 saat esasına göre pusu, devriye ve keşif gözetleme faaliyetleri icra etmektedir" dedi.

Bircan, ikinci kademede takviye olarak görevlendirilen komando ve keşif birliklerinin özellikle ikinci derece kara askeri yasak bölgede hareketli pusu ve keşif gözetleme faaliyetleri icra ettiğini, üçüncü kademede ise hudut birlikleri ile koordineli şekilde görev yapan kolluk kuvvetlerinin yol kontrol noktaları tesis edip, gerekli kontrolleri sağladığını belirtti.

'CAYDIRMA, GÖRME, BULMA'

Bircan, "Hudut güvenliğinin özetini; 'caydırma', 'görme' ve 'bulma' olarak ifade edebiliriz. Modüler beton duvar ve hendeklerle caydırıyor, İHA'larımız ve diğer keşif gözetleme vasıtalarıyla görüyor, birliklerimizin kademeli tertiplenmesiyle buluyor ve engelliyoruz. Alınan bu tedbirlerle hudut güvenliğimiz 'hudut namustur' anlayışıyla 7 gün 24 saat hudut boyunca tertiplenen 7 hudut tugayı, 6 hudut alayı ve yaklaşık 9 bin takviye personel ile her türlü hava ve arazi şartlarında özverili bir mücadeleyle devam etmektedir. Hudut güvenliğini sağlamakla görevli yaklaşık 60 bin personel tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin en teknoloji yoğun ve en etkili tedbirleriyle hudut hizmetleri icra edilmekte ve alınan tedbirler her geçen gün geliştirilmektedir" dedi.

Bircan, Suriye ve Irak sınırında hudut emniyetinin ileriden itibaren sağlandığını, Irak hududunun tamamında, Suriye'de de hududun yüzde 63'ünde ileriden kontrol sağlandığını belirtti.

Bircan, modüler beton duvar, devriye yolu, gözetleme kuleleri ve güçlendirilmiş kafes tel sistemlerinin yanı sıra yerli ve milli teknolojili kamera sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri, ayrıca mobil gözetleme araçları, uzaktan komutalı silah sistemi ve sinyal karıştırıcı cihazlarla sınır hattının korunduğunu söyledi. Bircan, Suriye kara sınırının 911 kilometre olduğunu, bunun 837 kilometresinin tamamında modüler beton duvar inşası tamamlandığını, İran sınırında 479 kilometre olarak planlanan beton duvarın 310 kilometresinin tamamlandığını belirtti.

'10 KİLOMETREDEN TESPİT YAPILABİLİYOR'

Bircan, sınır hattı boyunca milli imkanlarla geliştirilen İHA'larla hem gözetleme hem de terörle mücadele kapsamında keşif gözetleme faaliyeti icra edildiğini söyleyerek, "Modüler beton duvarın hemen diğer tarafı duvar hattı boyunca gözetleme için kısa mesafe kamera sistemleriyle donatılmıştır. ACAR ve Retinar radar sistemleriyle 4-10 kilometreden insan ve araç tespitleri yapılabilmektedir. Elektrooptik kulelerimiz yaklaşık 50 metre yükseklikte bulunmaktadır, bunların üzerine kamera ve keşif gözetleme sistemleri entegre edilmiştir" diye konuştu.

Bircan, tüm keşif gözetleme ve radar kamera sistemlerinin görüntülerinin görüntü izleme merkezlerine aktarıldığını söyleyerek, "Görüntü izleme merkezlerimiz, hudut karakolları, bölük merkezleri, tabur merkezlerinden başlayacak şekilde bu görüntüleri buralara aktarmakta ve Mehmetçiklerimiz tarafından takip edilmektedir. Tespit olduğunda da gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Zırhlı araçlarla devriye hattı boyunca devriye faaliyetleri icra edilmektedir. Mobil gözetleme sistemleri bu zırhlı araçlara monte edilmiştir. Sınır hattımızda sesli ikaz sistemleriyle yeri geldiğinde canlı anons ve 4 dilde otomatik ikazlar yapılabilmektedir. Fiber optik algılama sistemiyle sınır hattına yaklaşan insan ve araç hareketleri tespit edilebilmekte, bu bilgiler de gözetleme merkezlerine, görüntü izleme merkezlerine aktarılabilmektedir. Fotokapan sistemi de kullandığımız diğer elektronik sistemlerden biridir. Özellikle, geçişlerin yoğun olduğu bölgelere araziye uyumlu yerleştirilmiş fotokapan sistemleriyle herhangi bir hareket algılandığında hem fotoğraf çekimi, hem de görüntü çekimi yapılmak suretiyle, bunlar görüntü izleme merkezlerine aktarılabilmektedir" dedi.