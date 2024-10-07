Sinop\'ta Amatör Spor Haftası Törenle Başladı

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Sinop'ta, Amatör Spor Haftası'nın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydan'ında gerçekleştirilen tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra sporcular ve öğrenciler, Türk bayraklarıyla Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, burada yaptığı konuşmada, Sinop'ta sporun gelişmesindeki en büyük katkının amatör sporlar olduğunu söyledi.

Sporda başarının temelinde amatör ruhun yattığına dikkati çeken Kalyon, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin her türlü zararlı bağımlılıklardan uzak tutulmasını, onların sosyalleşmelerini ve spor disiplini içerisinde ahlaklı, geleneklerine bağlı, vatanını ve milletini seven, sağlıklı birey olarak yetişmelerini sağlayacak en güzel araçlardan birisi spordur. Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve halkımızın spor yapmasına, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunulmasına yardımcı oluyor, kendimize bunu amaç ediniyoruz."

Kalyon'un konuşmasının ardından sporcular, farklı branşlarda gösteri yaptı.

Etkinliğe, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkan Yardımcısı Arda Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ve diğer ilgililer katıldı.