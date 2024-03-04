Sinop\'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni açtı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çan seçimleri için uzun bir süredir aday adaylarının ve aday Ersin Çetin'in çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Gider, Çan'da seçim ofisini açarak AK Parti'nin hizmet anlayışını ve Çan'a olan bağlılığını ilan etti. Çan'da yaşanan boşluk ve fetret döneminin sona ermesi için Ersin Çetin'in tecrübesi ve analitik bakış açısıyla hizmet edeceğine inandığını ifade etti.