Sinop\'ta Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

N.Ö'nün kullandığı 57 FD 671 plakalı otomobil, Belören köyünde R.Ç. yönetimindeki 34 GD 1487 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden N.Ö. ile araçlarda bulunan A.Ç, D.Ö, Ş.Ö. ve K.Ö, sağlık ekiplerince Gerze ve Sinop Devlet hastanelerine kaldırıldı.