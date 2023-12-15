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Sinop'ta şehit polis memurunun adının verildiği kontrol botu hizmete alındı - Son Dakika
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Sinop'ta şehit polis memurunun adının verildiği kontrol botu hizmete alındı

Savunma Sanayii Başkanlığınca üretilen, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen şehit polis memuru Salih Saraç'ın adının verildiği kontrol botu hizmete alındı.

Sinop\'ta şehit polis memurunun adının verildiği kontrol botu hizmete alındı
15.12.2023 - 18:08,
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Savunma Sanayii Başkanlığınca üretilen, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen şehit polis memuru Salih Saraç'ın adının verildiği kontrol botu hizmete alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğünce kente gönderilen deniz polisi kontrol botu, Sinop Limanı'nda gerçekleştirilen programla kentteki faaliyetlerine başladı.

Şehit polis memuru Salih Saraç'ın adının verildiği botun hizmete alındığı programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından üretilen botun tamamen yerli ve milli olduğunu söyledi.

Yeni modern araçlarla güçlerine güç katmaya devam ettiklerini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Bu modern araçlarla ehil personelimizi bir araya getiriyoruz. Bu şu anlama geliyor, denizlerimizin, sahillerimizin suç ve suçlara kapalı olması, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru. Bunlara mutlaka bu kontrol botu katkı verecektir. Daha önce vardı ama yetkinliği azdı. Daha yetkin bir botumuz olacak. Kentimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ise botun hayırlara vesile olmasını dileyerek, Emniyet Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Bot, kurban kesimi ve dua edilmesinin ardından hizmete alındı.

17 kişi kapasiteli ve 14 ton ağırlığındaki bot, bünyesinde gece görüş kameraları, çevre güvenlik sistemleri, radar, sonar ve botta olabilecek yangınlara yönelik otomatik söndürme sistemleri gibi üst düzey donanıma sahip.

Kaynak: AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Sinop, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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