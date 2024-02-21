AK Parti Milletvekili Nazım Maviş: Sinop, TEKNOKENT ile savunma sanayinde öncü şehirlerden biri olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Milletvekili Nazım Maviş: Sinop, TEKNOKENT ile savunma sanayinde öncü şehirlerden biri olabilir

AK Parti Milletvekili Nazım Maviş: Sinop, TEKNOKENT ile savunma sanayinde öncü şehirlerden biri olabilir

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, füzelerin test atışlarının yapıldığı Sinop'un, kurulacak TEKNOKENT ile savunma sanayiinde öncü şehirlerden biri olabileceğini belirtti. Maviş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaretinde, Sinop Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan TEKNOKENT projesini görüştüklerini ve Bakan Kacır'dan destek sözü aldıklarını vurguladı. Sinop'ta yapılan test atışlarının önemine dikkat çeken Maviş, ilimizde kurulacak bir TEKNOKENT'in, savunma sanayi firmalarının da faydalanabileceği bir potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

21.02.2024 16:23  Güncelleme: 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, füzelerin test atışlarının yapıldığı Sinop'un, kurulacak TEKNOKENT ile savunma sanayiinde öncü şehirlerden biri olabileceğini belirtti.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaretinde, Sinop Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan TEKNOKENT projesini görüştüklerini belirtti.

Görüşmede TEKNOKENT'in kurulmasına ilişkin Bakan Kacır'dan destek sözü aldıklarını vurgulayan Maviş, Türkiye'nin savunma sanayi atılımında önemli test merkezlerinden birinin de Sinop olduğuna işaret etti.

Sinop'ta yapılan test atışlarını hatırlatan Maviş, şunları kaydetti:

"Burada ASELSAN-ROKETSAN işbirliğinde SİPER füzesi, milli uzay programı kapsamında aya gönderilmesi planlanan insansız uzay aracında kullanılacak Sonda roketi ile ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR ve ATMACA füzelerinin testleri yapılmıştır. Bu bağlamda ilimizde kurulacak bir TEKNOKENT'in, savunma sanayi firmalarının da faydalanabileceği bir potansiyeli bulunuyor. TEKNOKENT'in kurulması ile kentimiz savunma sanayimizin öncü şehirlerinden olabilir. Tüm çabamız bunun için."

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Milletvekili, Nazım Maviş, AK Parti, Sinop, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Nazım Maviş: Sinop, TEKNOKENT ile savunma sanayinde öncü şehirlerden biri olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 00:56:19. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Nazım Maviş: Sinop, TEKNOKENT ile savunma sanayinde öncü şehirlerden biri olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement