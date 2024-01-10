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Sinop Kaymakamı Davut Boztaş, Saraydüzü ilçesinde köy ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Sinop Kaymakamı Davut Boztaş, Saraydüzü ilçesinde köy ziyaretinde bulundu

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bulunan Yalmansaray köyünü ziyaret eden Kaymakam Davut Boztaş, köy muhtarı Ömer Gezer'den köyün sorunları hakkında bilgi aldı. Daha sonra köy halkıyla bir araya gelen Boztaş, vatandaşlarla bir süre sohbet etti ve sorun ve taleplerini dinledi. Boztaş, eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi.

Sinop Kaymakamı Davut Boztaş, Saraydüzü ilçesinde köy ziyaretinde bulundu
10.01.2024 - 13:02,
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Davut Boztaş, köy ziyaretinde bulundu.

Yalmansaray köyünü ziyaret eden Boztaş, köy muhtarı Ömer Gezer'den köyün sorunları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra köy halkıyla bir araya gelen Boztaş, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Köy halkının sorun ve taleplerini dinleyen Boztaş, eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi.

Kaynak: AA
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