Sinop Kaymakamı Davut Boztaş, Saraydüzü ilçesinde köy ziyaretinde bulundu

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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Davut Boztaş, köy ziyaretinde bulundu.
Yalmansaray köyünü ziyaret eden Boztaş, köy muhtarı Ömer Gezer'den köyün sorunları hakkında bilgi aldı.
Daha sonra köy halkıyla bir araya gelen Boztaş, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Köy halkının sorun ve taleplerini dinleyen Boztaş, eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi.
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