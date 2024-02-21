Sinop Üniversitesi'nde bağımlılık konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop Üniversitesi'nde bağımlılık konulu konferans düzenlendi

Sinop Üniversitesi\'nde bağımlılık konulu konferans düzenlendi

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından düzenlenen 'Bağımlı Olma, Özgür Ol' konulu konferansa, Prof. Dr. Osman Samsun konuşmacı olarak katıldı. Samsun, bağımlılıkla mücadelede iş birliği ve öğrencilerin katkısının önemine vurgu yaparak, bu sorunun çözümünde her kuruma görev düştüğünü belirtti.

21.02.2024 16:31  Güncelleme: 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından "Bağımlı Olma, Özgür Ol" konulu konferans düzenlendi.

Prof. Dr. Murat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, katıldı.

Samsun, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara bağımlılık, bağımlılığın yol açtığı hayattan kopma, aklını ve geleceğini kaybetme gibi konularla ilgili bilgiler aktardı.

Bağımlılığın dünya genelinde artık büyük bir tehlike arz ettiğine dikkati çeken Samsun, bu sorunun çözümü noktasında her kuruma önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Samsun, konunun bu tür konferanslarda ele alınmasının da önemli olduğunu ifade ederek, "Bağımlılıkla mücadelede bütün kurumlarımızla iş birliği ve öğrencilerimizin katkılarıyla başarılı olacağız. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Hep beraber mücadele edeceğiz ve hep birlikte bu mücadeleyi kazanacağız." dedi.

Konferansın sonunda Sinop Üniversitesi Genel Sekreteri Şenol Metin, Prof. Dr. Osman Samsun'a verdiği bilgilerden ötürü teşekkür ederek, belge takdim etti.

Kaynak: AA

Konferans, Samsun, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop Üniversitesi'nde bağımlılık konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 00:55:31. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop Üniversitesi'nde bağımlılık konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement