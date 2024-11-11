Sırbistan Azerbaycan ile Gaz Santrali İnşa Edecek - Son Dakika
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Sırbistan Azerbaycan ile Gaz Santrali İnşa Edecek

Cumhurbaşkanı Vucic, elektrik tedariki sorununu çözmek için Azerbaycan ile gaz santrali kuracak.

11.11.2024 22:16
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinde elektrik tedarikinde sıkıntı yaşanan bölgede Azerbaycan'ın desteğiyle doğal gaz santrali inşa etmeyi planladıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Vucic, yerel medyaya değerlendirmede bulundu.

Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü dile getirerek, "Enerji alanında işbirliğini ele aldık. Niş'te gaz santrali inşa etmeye çalışacağız çünkü Sırbistan'ın güneyinde elektrik tedariki noktasında sıkıntılarımız var. Bunu da Azerbaycan ile yapmak isteriz. Böylece Sırbistan'ı tedarik noktasında 12 yıl güvence altına almış oluruz." dedi.

Azerbaycan ile birçok alanda işbirliği yaptıklarını ifade eden Vucic, "Bizim için gaz santrali inşa etmek son derece önemli. Azerbaycan da gaz zengini bir ülke." diye konuştu.

Vucic, Bakü'ye gelmeden önce ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptığını aktararak, "Trump, Sırbistan'ı iyi tanıyor ve bu bizim için büyük bir başarı. ABD ile ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi konuştuk." ifadelerini kullandı.

Novi Sad'da 1 Kasım'da yaşanan ve tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesiyle 14 kişinin öldüğü kazanın ardından ülkesinde devam eden protestoları da değerlendiren Vucic, gösterilere barışçıl oldukları sürece karşı olmadığını belirtti.

Vucic, Bakü'deki temasları kapsamında birçok liderle bir araya gelmeyi planladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sırbistan Azerbaycan ile Gaz Santrali İnşa Edecek - Son Dakika

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