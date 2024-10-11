Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Sırbistan-Türkiye İş Forumu"nda konuştu Açıklaması

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Türkiye ile ilişkilerimiz ekonomik işbirliğinin çok ötesinde, bizim için Türkiye ile ilişkiler demek barış ve istikrar demek." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen "Sırbistan-Türkiye İş Forumu"nda konuşan Vucic, Türk firmalarının Sırbistan'daki yatırımlarının son derece önemli olduğunu söyledi.

Sırbistan'ın demir yolu projelerinden bahseden Vucic, "Bir aya kadar açacağımız yeni bir demir yolu hattıyla Budapeşte'ye çok daha yakın olacağız. Niş'e kadar inşa edeceğimiz tren hattıyla ise İstanbul'a biraz daha yaklaşacağız." dedi.

Vucic, Türkiye'nin zaman içerisinde büyük değişim gösterdiğine işaret ederek, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan Türkiye'nin yüzünü değiştirdi. Yıllar önceki İstanbul ve Ankara aynı şehirler değil. Bunların hepsi Erdoğan sayesinde oldu. Bunları görünce ben de ülkemde ne yapabilirim diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'de insanların çalışkanlığından inanılmaz etkilendiğini anlatan Vucic, "Çalışma ve emeğin ne olduğunu görüyorum Türkiye'de. İnsanlar aileleri, kazançları için çabalıyor. Biz de ülke olarak birçok başarı elde ettik ve etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vucic, "Türkiye ile ilişkilerimiz ekonomik işbirliğinin çok ötesinde, bizim için Türkiye ile ilişkiler demek barış ve istikrar demek." vurgusunda bulundu.

Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek EXPO 2027 için Türk firmalarından yardım alacaklarını kaydeden Vucic, "Erdoğan'dan Türkiye'nin fuardaki varlığının da güçlü olacağının sözünü aldık. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Vucic, dostluğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.