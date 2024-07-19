Sırbistan ve Almanya, Ham Madde ve Elektrikli Araç Üretimi Konusunda Stratejik Mutabakat Zaptı İmzaladı - Son Dakika
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Sırbistan ve Almanya, Ham Madde ve Elektrikli Araç Üretimi Konusunda Stratejik Mutabakat Zaptı İmzaladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ham madde, elektrikli araçlar ve elektrikli araçların batarya üretimi konusunda stratejik mutabakat zaptı anlaşması imzaladı. Anlaşma, Sırbistan ve Avrupa için büyük bir fırsat sunarken, Sırbistan tarihindeki en büyük doğrudan yabancı yatırımlara kapı açacak.

19.07.2024 15:53
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ham madde, elektrikli araçlar ve elektrikli araçların batarya üretimi konusunda stratejik mutabakat zaptı anlaşması imzaladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Stratejik Hammaddeler Zirvesi'ne Vucic ve Scholz'un yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic de katıldı.

Vucic, zirve kapsamında yapılan anlaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, ülkesi adına mutlu olduğunu ve gurur duyduklarını ifade etti. Anlaşmanın Avrupa ve Almanya için önemli olduğunu anlatan Vucic, "Bu bizim için bir dönüm noktası, büyük bir değişim ve geleceğe doğru sıçrama yapabilmek adına önemli. Bunun mümkün olduğunu bile düşünmüyorduk." dedi.

Yapacakları işlerde her şeyi şeffaf bir şekilde hayata geçireceklerini dile getiren Vucic, "Ülkemizde benzersiz şekilde, üretimin yapılacağı yerde halkımızın yaşamı için hava, toprak ve suyun temiz kalması için mücadele edeceğim. Ülkemizin ekonomik anlamda ilerleyeceğine inanıyoruz. Bu bize en az 6 milyar avro yeni yatırım getirecek. Ülkemizde şimdiye kadar yapılmış en büyük yatırım olacak." diye konuştu.

"Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunu açıkça destekliyorum"

Almanya Başbakanı Scholz ise cesaret gerektiren bir kararı doğru zamanda aldıklarını söyledi.

Çevreye zarar vermeyen bir enerji çeşidine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Scholz, şöyle devam etti:

"Anlaşma bölgedeki madencilik faaliyetleri için iyi bir ekonomik gelişim perspektifi getiriyor. Bu anlaşma aynı zamanda tüm ülke için de iyi. İki prensibi izleyeceğiz; çevreyi koruma ve biyoçeşitlilik konusunda en yüksek standartlara uyum. Bu proje bir Avrupa projesidir. Avrupa ruhuna ihtiyacımız var ve bu geleceğimiz için büyük önem taşıyor. Bu yüzden Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunu açıkça destekliyorum. 20 yıl önce vadedilen AB üyeliği perspektifini Batı Balkan ülkelerine sunmak istiyorum."

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Sefcovic ise Sırbistan ve AB için tarihi bir gün yaşadıklarını, anlaşmanın iki taraf için de büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Anlaşmayla birlikte temiz teknoloji alanında çalıştıklarını gösterdiklerini aktaran Sefcovic, bunun AB ve Sırbistan arasındaki ortaklığı pekiştireceğini vurguladı.

Sefcovic, "Bu Sırbistan tarihindeki en büyük doğrudan yabancı yatırımlara kapı açacak. Bu nedenle bugün Sırbistan ve Avrupa için tarihi bir gün." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sırbistan ve Almanya, Ham Madde ve Elektrikli Araç Üretimi Konusunda Stratejik Mutabakat Zaptı İmzaladı - Son Dakika

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