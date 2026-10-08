Şırnak, 26. Ulusal Turizm Kongresi\'nde 57 üniversiteden 184 katılımcıyı ağırlıyor

Şırnak Üniversitesi ile Şırnak Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenen " Kültür, İnanç ve Doğa" temalı "26. Ulusal Turizm Kongresi" başladı.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleşen kongrede konuşan Belediye Başkanı Mehmet Yarka, şehri, tarih, inanç ve kültür turizmi merkezi haline getirmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Tarihi değerleri turizm rotalarına dönüştürmek, doğa ve yayla turizmini geliştirmek, yöresel ürünleri markalaştırmak ve konaklama imkanlarını güçlendirmek istediklerini ifade eden Yarka, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki ziyaretçimiz Şırnak'a sadece uğrayıp geçmesin. Şırnak'ı tanısın, soframıza otursun, insanımızla buluşsun ve buradan güzel bir hatırayla ayrılsın. Bizim turizm anlayışımızın özünde de işte bu samimiyet var. Elbette bütün bu geleceğin temelinde huzur ve güven bulunuyor. Terörsüz Türkiye hedefiyle güçlenen güven ortamının, Şırnak'ın ve bölgemizin potansiyelini çok daha güçlü şekilde ortaya çıkaracağına inanıyoruz. Kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış da kongrenin çok verimli geçeceğine inandığını, kentin turizm potansiyelinin çok güçlü ve zengin olduğunu belirtti.

Alkış, "Şırnak kültür, inanç ve doğa bakımından çok değerli unsurları içerisinde barındırıyor." dedi.

Kongre düzenleme kurulu başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kadırhan ise kongreye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

57 üniversiteden 184 katılımcıyı kentte ağırladıklarını anlatan Kadırhan, şunları aktardı:

"Kongremiz kapsamında 95 bilimsel bildiri sunulacak. Farklı üniversitelerden araştırmacıların Şırnak'ta bir araya gelmesini, hem kongremizin akademik niteliği hem de üniversitemizin ve şehrimizin bilimsel görünürlüğü bakımından değerli buluyoruz. Kongremizde yürütülecek bilimsel tartışmaların ve sunulacak çalışmaların yalnızca turizm literatürüne değil, Şırnak'ın ve bölgenin turizm politikalarının geliştirilmesine de katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Yapılacak bilimsel oturumlar, doktora kolokyumları ve akademik etkileşimler turizm alanındaki bilgi birikimini zenginleştirirken, Şırnak'ın turizm potansiyelinin daha yakından tanınmasına da imkan sağlayacaktır."

Konuşmaların ardından açılış oturumu Prof. Dr. Azize Hassan moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Programa, Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hüseyni, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kongre, 10 Ekim'e kadar çeşitli oturumlarla sürecek.