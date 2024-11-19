Şırnak Cezaevinde Ücretsiz Sosyal Market ve Çocuk Oyun Alanı Açıldı

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ŞIRNAK T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, mahkumların ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabilmeleri amacıyla sosyal market açıldı.

Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, cezaevinde annesi ile kalan çocuklar için çocuk oyun alanı kuruldu, mahkumların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla ücretsiz sosyal market açıldı. Bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında psiko-sosyal destek çalışmalarının da sürdüğünü belirten Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Serkan Kengil, "Ceza Evleri Tevkif Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu protokoller çerçevesinde hükümlü tutukluların ihtiyaçlarını gidermek için sosyal market adı altında bir birim oluşturduk. İhtiyacı olan, ailesinden destek görmeyen, herhangi bir ihtiyacını karşılayamayan, kıyafet ihtiyacını karşılayamayan hükümlü tutuklularımız için bu şekilde bir sosyal market oluşturduk. Bizlere ihtiyaçlarını belirtip o ihtiyaçları nezdinde elimizde mevcut ise eğer kendileri psiko-sosyal servisi eşliğinde buradan tedarik edebiliyorlar. Aynı zaman hükümlü ve tutuklu kadınların yanlarında barınan çocuklarının ceza infaz kurumlarında adaptasyonu, ceza infaz kurumlarına girdiklerinde dış dünya ile adaptasyonunu sağlayabilmek için oyun alanları, çocuk oyun parkları oluşturduk. Burada ilerleyen süreçte de ziyaretçilerin yanlarında getirmiş oldukları çocukları için, onların da kullanabileceği bir oyun alanı kurduk" dedi.

'AİLELERDEN DE OLUMLU DÖNÜŞ ALIYORUZ'

Sadece mahkumların değil, ailelerin de bağımlılıkla mücadeleye dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Kengil, "Aynı zamanda psiko-soysal servisimizin hükümlü tutuklulara uygulamış olduğu bağımlılıkla mücadele programlarının yanında, bu mücadelede hükümlü tutuklulardan ziyade ailenin de bu mücadeleye katkı sunmaları ve bu mücadelenin içerisinde olmaları için hükümlü tutukluların aile görüş odası ziyaret mahalimizde oluşturduk. Oluşturmuş olduğumuz odada, açık ziyaret günlerinde ziyarete gelmiş olan bağımlı olan hükümlü tutuklu yakınlarına, manevi rehberlik birimimizde çalışan vaizlerimiz tarafından psiko-sosyal servisindeki psikologlarımız tarafından seminerler ve bazı sosyal aktiviteler yapılmaktadır. Yaklaşık 3 aydır bu uygulamayı faaliyete geçirdik. Bugüne kadar yaklaşık 70-80 aileye nüfuz edildi, ailelerden de olumlu dönüşleri görmüş olduk. Katkılardan da çok memnun olduklarını da görmüş olduk" diye konuştu.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/Şırnak,