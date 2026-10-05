Şırnak'ta asayiş operasyonlarında 113 şüpheli gözaltına alındı, 11'i tutuklandı

Şırnak'ta asayiş operasyonlarında 113 şüpheli gözaltına alındı, 11'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre Şırnak'ta 28 Eylül-4 Ekim'de 158 asayiş olayı meydana geldi, bu kapsamdaki operasyonlarda 113 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı.
Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 113 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince, 28 Eylül-4 Ekim'de 158 asayiş olayı meydana geldi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 113 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı.
Kaynak: AA
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