Şırnak'ta asayiş operasyonunda gözaltına alınan 90 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta asayiş operasyonunda gözaltına alınan 90 şüpheliden 2'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta 2-8 Kasım tarihlerinde yapılan asayiş operasyonlarında 90 şüpheli gözaltına alındı. Valiliğin açıklamasına göre, emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 88'i adli kontrolle serbest kaldı.
Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 90 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 2-8 Kasım'da asayiş operasyonları düzenlendi.
Bu kapsamda 90 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 88'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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