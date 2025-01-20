Sis Dağı\'nda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

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Sis Dağı'nda karda mahsur kalan 5 kişi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı

TRABZON - Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı'nda dün gece kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 kişi belediye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesinde son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Trabzon Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda yapımı devam eden turistik tesise kumanya ve ekipman götüren 5 kişilik ekip dönüş yolunda Kireçhane mevkiinde yoğun kar ve tipi sebebiyle mahsur kaldı. Donma tehlikesi de yaşayan ekip Şalpazarı Belediyesi'nden yardım isterken, mahsur kalanlar için Şalpazarı Belediyesi tarafından iş makineleri yardımı ile kurtarma çalışması başlatıldı. Saatler süren çalışmanın ardından ekipler, 5 kişiyi donmaktan kurtarırken ilçe merkezine inmelerini sağladı.