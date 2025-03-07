Sis Sonrası Kartpostallık Manzaralar

Sakarya'da sis sonrası kartpostallık görüntüler

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Sis bulutları dolayısıyla oluşan manzara da böyle görüntülendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkisini gösteren sis bulutları, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Sis bulutları sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, Karasu'nun Kızılcık Mahallesi tepelerinden dron ile görüntülendi.