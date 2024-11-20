Şişecam Blokları Yeniden İnşa Edildi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ'nin, İstanbul Güngören'deki Şişecam Bloklarını yeniden inşa ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul kentsel dönüşümle güçlendirilerek vatandaşlara her türlü kolaylık sağlanıyor.

Bu kapsamda, Güngören'deki Şişecam Blokları 1,5 yılda Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde TOKİ'nin inşa güvencesiyle yeniden yapıldı. 223 bağımsız birimden oluşan yeni yaşam alanları tamamlandı ve 9 ay önce de konutlar hak sahiplerine kura yöntemiyle teslim edildi.

Bakan Murat Kurum da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"???????Az konuşuyoruz, çok çalışıyoruz. 2 yıl önce temelini atmıştık. 9 aydır vatandaşlarımız huzurla, güvenle oturuyorlar. Güngören'deki Şişecam Konutları sakinleri herkese örnek olsun. Aralarında anlaştılar, evlerini TOKİ ile yenilemek istediler ve ailelerimize afetlere dirençli yuvalarını teslim ettik. İstanbul'da riskli bina stokunu bitirene kadar durmayacağız."