Sisi'den İsrail'e Gazze Çağrısı - Son Dakika
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Sisi'den İsrail'e Gazze Çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmasını ve insani yardımlara izin vermesini talep etti.

19.05.2025 15:08
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarının derhal son bulması ve insani yardımların girişine izin verilmesi talebinde bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, ülkesine resmi ziyarette bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Avn ile görüşmelerinde ekonomik ve ticaret alanları başta olmak üzere Mısır ile Lübnan arasındaki işbirliğini geliştirme olanaklarını ele aldıklarını aktaran Sisi, "Yeniden imar konusunda Lübnan'a desteklerimizi teyit ettik." dedi.

Hem iç istikrarını sağlaması hem de İsrail ihlalleri karşısında egemenliğini koruması konusunda Lübnan'ın yanında durduklarını dile getiren Sisi, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik tekrarlanan ihlalleri ve topraklarındaki bazı noktalarda işgali sürdürmesini kesin bir dille reddettiklerini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, uluslararası toplumun Lübnan'a karşı sorumlulukları yerine getirerek yeniden imarı konusunda destek sağlaması çağrısında bulundu.

Mevkidaşı Avn'la Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri de konuştuklarına dikkati çeken Sisi, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal son bulması gerekir. Ateşkesin yeniden başlatılmasıyla tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'deki sivil halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak insani yardımların acil girişi garantilenmesi gerekir." diye konuştu.

Mısır ve Lübnan olarak Filistin davasına desteklerini yinelediklerinin altını çizen Sisi, ayrıca Filistinlileri topraklarından zorla göç ettirecek girişimleri reddettiklerini ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn da bölgenin istikrara ihtiyacı olduğu ve istikrarın ancak kalıcı barışla sağlanabileceğine işaret etti.

Kalıcı barışın da Arap ülkelerinin 2002 yılında onayladığı Beyrut Barış Girişimi doğrultusunda bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla olabileceğine dikkati çeken Avn, barışa giden yolun zorluklarla dolu olduğunu, Lübnan'ın da barış için fedakarlığa hazır olduğunu dile getirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, "Bizim için barış, Lübnan egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına tam bağlı kalmaktır. BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) rolü de çok önemli. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları durdurması ve 1949 yılındaki barış anlaşmasına dönmeli ki Lübnan'ın güneyine güven ve istikrar geri gelsin." şeklinde konuştu.

Bu bağlamda uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye davet eden Avn, İsrail'in ABD ve Fransa himayesinde 26 Kasım 2024'te sağlanan anlaşmaya bağlı kalması ve Lübnan'ın güneyindeki topraklardan tamamen çekilmesi için baskı kurulması talebinde bulundu.

İsrail'in elinde esir tuttuğu Lübnanlıları serbest bırakmasını isteyen Avn, Suriye'yle ilgili ise şunları söyledi:

"Lübnan, Suriye'yle ticari ilişkilerini en üst düzeye çıkarmak istiyor. Lübnan ayrıca Suriye ile ortak zorluklara karşı mücadele için koordinasyon ve işbirliğine önem veriyor."

Ülkesindeki Suriyeli mültecilerin güvenli şekilde ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini dile getiren Avn, "Lübnan, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumayı hedefleyen tüm çabaları destekliyor. Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı. Bu kararın Suriye'nin toparlanmasını ve bölgenin istikrarına katkı sunmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

BM Güvenlik Konseyi, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı, 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sisi'den İsrail'e Gazze Çağrısı - Son Dakika

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