Sisi ve Abdullah'dan Filistin'e Destek

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(ANKARA)- Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın Filistinlilerin yerlerinden edilmesine yönelik sözlerini görüştü ve ortak duruşlarını yineledi. Sisi ve Abdullah, Filistin halkının tüm meşru haklarına kavuşmasını garanti altına almak için koordinasyonu sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Ürdün Kralı Abdullah, "Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşıyız" demişti. Ardından Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah'ın Çarşamba günü yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze'nin Filistinlileri yerinden etmeden yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledikleri bildirildi.

İki lider Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı ortak duruşlarını yineledi ve Filistin halkının tüm meşru haklarına kavuşmasını garanti altına almak için koordinasyonu sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

Sisi: Gazze'de barış için ABD ile çalışmaya hazırız ancak Filistinliler yerinden edilmemeli

Görüşmede ayrıca Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani yardımın arttırılması ve etkilenen tüm bölgelere ulaştırılması konuları da ele alındı. Her iki lider de Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir şekilde çalışmaya olan bağlılıklarını ifade ettiler.

Mısır Cumhurbaskani Sisi ayrıca, "Gazze'de barış için ABD ile çalışmaya hazırız ancak Filistinliler yerinden edilmemeli" dedi. Bugün basında yer alan haberlerde Sisi'nin ABD Baskani Donald Trump ile Gazze'de Filistinlilerin yerinden edilmesi planının devam etmesi halinde yüz yüze görüşmeyecegi iddiaları geniş yer bulmuştu.

Görüşmede ayrıca Arap ülkeleri arasında koordinasyon ve istişarenin arttırılmasının yanı sıra 27 Şubat'ta Mısır'da gerçekleştirilecek olan acil Arap zirvesine yönelik hazırlıklar da ele alındı.