Sisi ve Burns'tan Gazze İçin Ortak Adımlar

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KAHİRE, 1 Kasım (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns ile Gazze Şeridi'ndeki gerilimin düşürülmesine yönelik ortak çabaları görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Perşembe günü düzenlenen toplantıya Mısır'ın yeni göreve gelen istihbarat başkanı Hasan Mahmud Reşad da katıldı. Toplantıda, "ateşkes ve esir takasına yönelik müzakereleri ilerletmenin yolları" gözden geçirildi.

Sisi ve Burns arasındaki görüşmede İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) İsrail kontrolündeki bölgelerde faaliyet göstermesini yasaklaması da ele alındı.

Toplantıda, "UNRWA'nın hayati rolüne işaret eden ve çalışmalarının engellenmemesi gerektiğini vurgulayan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasının yolu olarak iki devletli çözümün önemini" yineledi.

Sisi ayrıca devam eden bölgesel gerilimin yarattığı tehlikeler ve bölgedeki tüm halklar üzerindeki ciddi etkileri konusunda da uyarıda bulundu.