Şişli'de polis ekiplerince, eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde kaçak ve sahte içkiden ölümlerin artması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Harbiye ve İnönü mahallelerinde faaliyet gösteren çok sayıda eğlence mekanını denetledi.
Denetimlerde, eğlence mekanlarındaki alkollü içeceklerin bandrolleri kontrol edildi, mekanda bulunanların Genel Bilgi Toplama sorgusu yapıldı.
Denetimler sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Son Dakika › Güncel › Şişli'de Eğlence Mekanlarına Denetim - Son Dakika
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