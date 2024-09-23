Şişli'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

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Şişli'de, iki grup arasında çıkan, silah ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Abide-i Hürriyet Caddesi'nde iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan sözlü tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Bir süre sonra olay yerinden ayrılan grup üyeleri, pompalı tüfek ve tabancalarla geri geldi.

Tartıştıkları diğer grup üyelerini gören şüpheliler, silahlarla ateş açtı.

Silahlı saldırıda T.M. (54), baba B.K. (53) ve oğlu B.K. (28) yaralandı, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde 1 pompalı tüfek ele geçiren polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kimlik bilgileri belirlenen H.Y. (43), H.G. (26) ve M.Y. (26) Bağcılar'da olayda kullanılan tabanca ile yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görgü tanığı Ali Faruk Koçerlioğlu, "Sokağın arasında arbede yaşandı. Bıçakları vardı, arbede büyüdü. Sonra birkaç kişi geldi, tartıştıklarını yaraladılar." dedi.