Şişli\'de Trafik Kavgası

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ŞİŞLİ'de iki sürücü arasında trafikte kornaya basma nedeniyle kavga çıktı. Kavganın taraflarından biri, kornaya basılan araçtaki yolcuyu camdan çıkarmaya çalıştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Lala Şahin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında kornaya basma nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında taraflardan biri, kavga ettiği sürücünün aracının camını kırdı. Ardından araç içerisinde bulunan yolcuyu camdan çıkarmaya çalıştı. Bu sırada bir kadın 'Polis çağırın' diye bağırırken, kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Bir süre sonra sona eren kavga anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.