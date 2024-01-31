SİVAS'ın Gürün ilçesinde, turkuaz rengi ve berrak suyu ile 'doğal akvaryum' olarak nitelendirilen 1470 metre rakımda ve 10 metre derinliğindeki Gökpınar Gölü'ne Yıldız Doğa Sporları Spor Kulübü üyeleri tarafından eksi 7 derece hava sıcaklığında irtifa dalışı yapıldı. Kulüpte eğitmen olan Ömer Faruk Güler, 'Soğuk suyuna rağmen, gölde yaz kış her koşulda dalış yapma imkanı var. Hava sıcaklığı eksi 7 olmasına rağmen dalış gerçekleştiriyoruz. Su altı doğal bir akvaryumu andırıyor dedi.
İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta, turkuaz rengi ve berrak suyu ile turistlerin uğrak yeri olan Gökpınar Gölü, dalış turizminde de cazibe noktası haline geldi. Yazın çevresindeki mesire alanına gelip, piknik yapan ziyaretçiler, burada Yıldız Doğa Sporları Spor Kulübü eğitmenlerince önce bilgilendiriliyor ardından derinliği 10 metre olan göle irtifa dalışı yapıyor. Dört mevsim su sıcaklığının 11 derece olduğu gölde, kışın da irtifa dalışları yapılabiliyor.
'Doğal akvaryum' olarak nitelendirilen gölde, Yıldız Doğa Sporları Spor Kulübü tarafından, eksi 7 derece hava sıcaklığına rağmen irtifa dalışı yapıldı. Eğitmenlerin talimatlarıyla Gökpınar Gölü'ne dalanlar, kışın da su altı güzelliklerine şahit oldu.
'İNANILMAZ BİR DALIŞTI'
Kulüpte eğitmen olarak görev yapan Ömer Faruk Güler, Soğuk suyuna rağmen, gölde yaz kış her koşulda dalış yapma imkanı var. Hava sıcaklığı eksi 7 olmasına rağmen dalış gerçekleştiriyoruz. Su altı doğal bir akvaryumu andırıyor. Buraya gelen misafirlerimizin suyun altını görmelerini de tavsiye ediyoruz diye konuştu.
İstanbul'dan dalış yapmak için Gürün'e gelen Ozan Çubuk ise İnanılmaz bir dalıştı. Çok özgün bir su altı yapısı var ifadelerini kullandı.
Çubuk'un babası Özgür Çubuk da gölü çok beğendiğini belirterek, Sanki susuz bir alana çim ve peyzaj yapmışlar, sonrada üzerini suyla doldurmuşlar gibi. Akvaryum gibi, çok beğendim dedi. (DHA)
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Son Dakika › Güncel › Sivas Gürün'de Eksi 7 Derecede İrtifa Dalışı Yapıldı - Son Dakika
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