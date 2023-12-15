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Sivas İl Özel İdaresinde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sivas İl Özel İdaresinde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Sivas İl Özel İdaresi, AFAD işbirliğiyle gerçekleştirdiği deprem tatbikatında, deprem anı ve acil durum tahliyesi senaryosunu uyguladı. Eğitim sonrasında personeller, deprem anında alınması gereken önlemleri uygulayarak güvenli tahliye edildi.

Sivas İl Özel İdaresinde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
15.12.2023 - 13:06,
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Sivas İl Özel İdaresinde "Deprem Anı ve Acil Durum Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Eğitim Şube Müdürü Fatih Tecer ve AFAD personeli tarafından "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Eğitimin ardından deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Olası bir deprem durumunda alınacak önlemlerin bilinmesi, bilinçli hareket edilerek oluşan hasarın en asgari düzeye indirilmesi, herhangi bir kargaşaya mahal vermeden sorumluluk ve görev bilinciyle hareket edilmesinin hedeflendiği eğitim sonrasında, eğitime katılan personeller "çök, kapan, tutun" pozisyonlarını gerçekleştirdi.

Akabinde verilen siren sesi ile acil durum planı doğrultusunda salondakilerin güvenli tahliyesi yapıldı.

Kaynak: AA
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