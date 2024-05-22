Sivas'ın Gemerek ilçesinde şakayık çiçeği hasadı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde şakayık çiçeği hasadı gerçekleştirildi

Sivas\'ın Gemerek ilçesinde şakayık çiçeği hasadı gerçekleştirildi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde şakayık çiçeği hasadı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Gemerek ilçesinde şakayık üretimi yapılan alanda incelemede bulundu. Şakayık çiçeği üretimi için uygun iklim şartlarına sahip olan bölgede, üretimin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

22.05.2024 15:43
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde şakayık çiçeği hasadı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla ve İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Gemerek ilçesi Tatlıcak mezrasında şakayık üretimi yapılan alanda incelemede bulundu.

Öztürk, burada yaptığı açıklamada, Gemerek ilçesinde şakayık çiçeği üreten çiftçilere teşekkür ederek, "İlimizde yeni bir üretim alanı açılmış olması bizleri mutlu ediyor. Umuyorum ki yakın zamanda farklı üreticilerimiz de şakayık çiçeği üretimine yönelecektir. Üretime katkı sağlayan tüm üreticilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Yıldız ise Sivas'ın bitkisel üretim desenine yeni bir bitki eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şakayıkın küçük alanlarda daha çok verim alınan katma değeri yüksek önemli bir süs bitkisi olduğunu aktaran Yıldız, "Bu durum, geleneksel üretici görünümüne yeni bir boyut eklemiştir." açıklamasında bulundu.

Şakayıkın soğuk iklime dayanımının fazla olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Gemerek ilçemizde alternatif bir ürün olarak yetiştirilmeye başlanan şakayık çiçeğinin soğuk iklim şartlarını sevmesi ve aynı zamanda çok su isteyen bir bitki olmaması nedeniyle ilimiz şakayık yetiştiriciliği için uygun iklim şartlarına sahiptir. Ürün çeşitliliği açısından şakayık bitkisinin bölgede yaygınlaştırılmasına yönelik yapılacak çalışmalarla birlikte bölgenin şakayık bitkisi yetiştiriciliğinde önemli bir noktaya gelmesi hedeflenmektedir. Şakayık projemiz Gemerek ilçemiz için planlanmakta olup ilerleyen yıllarda diğer ilçelerimizde de uygulanması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Gemerek ilçesinde şakayık çiçeği hasadı gerçekleştirildi - Son Dakika

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