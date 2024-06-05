Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobil devrilmesi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobil devrilmesi: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas\'ın Kangal ilçesinde otomobil devrilmesi: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.E. yönetimindeki otomobil tarlaya devrildi. Kazada araç şoförü hayatını kaybederken, ağır yaralanan bir kişi ise Sivas'a sevk edildi.

05.06.2024 22:13
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Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.E. (28) yönetimindeki 41 AIT 731 plakalı otomobil Sivas- Malatya kara yolu Kangal ilçesi Tahtalı köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç şoförü M.E, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan L.P. (35) ise Kangal Devlet Hastanesi'ndaki ilk müdehalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobil devrilmesi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobil devrilmesi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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