Sivas Katliamı'nın 31. yılında anma programı düzenlendi

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, sivil toplum kuruluşları iş birliğinde Sivas Katliamı'nın 31'inci yılı nedeniyle bir anma programı düzenledi. Başkentliler, Dikmen Caddesi'nden başlayıp 2 Temmuz Anıt Parkı'nda tamamladıkları yürüyüşün ardından Madımak'ta yaşamını kaybedenleri, türküler ve şiirlerle andı.

Çankaya Belediyesi 2 Temmuz Anıt Parkı'nda, Sivas Katliamının 31'inci yılı nedeniyle bir anma programı düzenlendi. Dikmen Caddesi'nden başlayarak 2 Temmuz Anıt Parkı'na gerçekleştirilen yürüyüşün ardından katliamda hayatını kaybeden 33 aydın ve yazar, türkülerle anıldı.

Anma gecesi, Belediye'nin ev sahipliğinde, "Unutmadık unutmayacağız" sloganıyla, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ankara Şube, Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu, Ankara Sivas İmranlı Dernekler Federasyonu, Aşık Veysel Kültür Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi, Dem Parti, Devrim Hareketi, Dikmen Halk Der, Dikmen Halkevleri, EMEP Çankaya İlçe Örgütü, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, ORVAK, TKP, Türkiye İşçi Partisi Çankaya İlçe Örgütü katılımıyla düzenlendi.

Saygı duruşu ile başlayan program, konuşmalar ve şiirlerle devam etti. Halk müziği sanatçısı Murat Gültekin, Onur Biçer ve Gökhan Kılıç, türkülerini, hayatını kaybeden aydınlar için seslendirdi. Ardından Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Semah Ekibi, semaha durdu, deyişler söylendi. Gece, Erdal Erzincan ve Mercan Erzincan'ın türküleriyle son buldu.