Sivas'ta 4,4 Büyüklüğünde Deprem

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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