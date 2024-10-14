Sivas'ta Emekli Öğretmenin Silahlı Saldırısı: Bir Ölü

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Sivas'ta emekli öğretmenin tabancayla yaraladığı kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ece Mahallesi'nde emekli öğretmen V.O'nun (80) dün tabancayla yaraladığı Yasin Yıldırım (40), tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yıldırım'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltına alınan V.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

V.O ile komşuları Yasin Yıldırım ve babası N.Y. arasında kedi besleme meselesi nedeniyle kavga çıkmış, şüphelinin ateş etmesi sonucu Yasin Yıldırım ve babası N.Y. yaralanmıştı.