SİVAS'ta TIR'da ölü bulunan Cafer Demir'in cenazesi otopsi için kaldırıldı - Son Dakika
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SİVAS'ta TIR'da ölü bulunan Cafer Demir'in cenazesi otopsi için kaldırıldı

Sivas'ta bir TIR'da uyurken ölü bulunan Cafer Demir'in cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Demir'in kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

07.02.2024 12:15
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SİVAS'ta Cafer Demir (61), uyumak için girdiği TIR'ında ölü bulundu.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Mersin'den Sivas'a, dün mobilya nakliyesi için gelen Cafer Demir akşam saatlerinde kullandığı 33 ALV 973 plakalı TIR'ı fabrika önüne park ederek dinlenmeye çekildi. Fabrika çalışanları, mobilya yüklemesi için saat 09.00 sıralarında TIR'daki Demir'i uyandırmak istedi. Demir, dışarıdakilere cevap vermeyince polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi.Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, TIR'ın camını kırarak kapıyı açtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cafer Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cafer Demir'in kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

SİVAS\'ta TIR\'da ölü bulunan Cafer Demir\'in cenazesi otopsi için kaldırıldı
Kaynak: DHA

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