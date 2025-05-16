Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
S.İ. (35) yönetimindeki 58 NC 883 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolu Direkli Bedirli Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Ağır yaralanan sürücü S.İ., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sivas- Kayseri kara yolu Mescitli köyü yakınlarındaki kazada ise K.Ö. (45) idaresindeki 27 BBM 846 plakalı otomobil istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan U.M.Ö. (7) ve Z.Ö. (46) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Trafik Kazaları: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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