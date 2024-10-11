Sivas'ta Yarış Paylaşımına Cezalı Yanıt

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Sivas'ta kişisel sosyal medya hesabından yarış yaptığı anları paylaşan sürücüye 18 bin 285 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kişisel sosyal medya hesabından Sivas- Erzincan kara yolunda yarış yaptığı anları paylaşan sürücüyü tespit etti.

Yapılan çalışmalarda yakalanan sürücüye 18 bin 285 lira para cezası kesilirken, aracı otoparka çekildi.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.