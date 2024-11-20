Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altına düştüğü Sivas'ta sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sivas- Ankara ve Sivas- Erzincan kara yolu üzeninde araç trafiğinde yoğunluk oluştu. Kentin ana arterlerinde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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