Sivas ve Niğde\'de Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yıl dönümü törenleri düzenlendi

Sivas ve Niğde'de, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Sivas'ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mahmut Çınar, anıta çelenk sundu.
Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Akçay, Çınar ve teşkilat mensupları daha sonra Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.
Ziyaretin ardından şehit olan ve hayatını kaybeden polisler için Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Niğde
Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Daha sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Niğde Şehitliği'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Osman Ayas tarafından dua edildi.
Duaların ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.
Kutlamalar kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda, Emniyet Teşkilatı'nda bugüne kadar kullanılan üniforma ve eşyaların sergisi açıldı.
Vali Cahit Çelik, burada yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Teşkilatın çok köklü ve zaman içerisinde kendisini yenileyen bir teşkilat olduğunu belirten Çelik, "İnşallah biz de burada görev yaptığımız süreç içerisinde memleketimizin huzur güvenliği için emniyet ve jandarmayla güzel işler yaparız. Arkadaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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