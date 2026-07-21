Sivrihisar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Sivrihisar'da Uyuşturucu Operasyonu

21.07.2026 22:08
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı. 119 gram esrar bulundu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şüphelinin ilçede esrar elde etmek için kenevir yetiştirdiği belirlendi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 119 gram esrar, 185 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan soruşturma başlatılan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Sivrihisar, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivrihisar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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