Siyasal Alevicilik Tehdit Ediyor

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(ANKARA) - Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Türkiye'de sosyal medyada başlayan ve özellikle iktidara yakın medyada dile getirilen "Siyasal Alevicilik" ifadesine tepkiler artıyor. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç "'Siyasal Alevicilik' gibi uydurulmuş kavramlarla, aslında Alevilere duyulan düşmanlığın nasıl da hunharca kusulduğunu görüyoruz. Bu, sadece Alevilere değil, ülkemizin kardeşlik bağlarına da yapılan bir saldırıdır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada "Siyasal Alevicilik" söylemine tepkisini "uydurma kavram, gerici dil" uyarısı yaparak gösterdi. Kılıç, "Alevilik, bu toprakların kadim değerlerinin özüdür; insan sevgisini, adaleti, eşitliği yaşatan bir yol, bir erkan, bir yaşam felsefesidir" ifadesini kullandı.

"Bu ülkeyi gerici ve ayrıştırıcı dilden kurtarmak bizim boynumuzun borcudur" diyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca Aleviler, katliamlarla, sürgünlerle, baskılarla yıldırılmaya çalışıldı. Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta yaşanan acılar hala yüreklerimizde tazedir. Bu topraklarda yalnızca eşit yurttaşlık talep eden, inancını özgürce yaşamak isteyen Aleviler, ne yazık ki sistematik bir ayrımcılığın hedefi oldu. Bu nefretin diğer bir boyutunu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı olma ihtimalinden duyulan korkuda gördük. Seçim öncesinde ve hemen sonrasında yapılanları da unutmadık!

"Aleviler, sadece mezhep üzerinden tanımlanacak bir topluluk değildir"

Aleviler, sadece mezhep üzerinden tanımlanacak bir topluluk değildir. Alevilik; mazlumun yanında olmaktır, haksızlığa boyun eğmemektir, 72 millete bir nazarla bakan, insanı merkeze koyan bir anlayıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren Aleviler, Atatürk'ün 'fikri hür, vicdanı hür' mirasını savunan, laikliğe ve demokrasiye sahip çıkan onurlu yurttaşlardır. Bu duruşu mezhepçilikle karalamaya çalışanlara cevabımız nettir: Biz buradayız, varız ve hiçbir ayrıştırıcı dil bizi mücadelemizden alıkoyamaz.

Biz; ayrıştırıcı değil birleştirici, ötekileştirici değil kucaklayıcı bir dili savunmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, bu toprakların mayası sevgidir, hoşgörüdür, bir arada yaşama iradesidir. Şunu unutmasınlar: Aleviler, bu ülkenin çimentosudur. Alevilerin sustuğu bir ülkede kimsenin özgürlüğü güvende olamaz. Laikliğe, eşit yurttaşlığa ve kardeşliğe inanan herkesle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülkeyi gerici ve ayrıştırıcı dilden kurtarmak bizim boynumuzun borcudur."