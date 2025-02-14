Siyasi Gündem: Özgür Özel Ziyaret Ediyor

Güncel

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisini ziyaret edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Kariyer Günleri" Programı'na, Ulus Adalet Sarayı temel atma töreni ile Ulus ilçesi doğal gaz verme törenine iştirak edecek.

(Bartın/11.00/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ahi Evran Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Kırşehir Ahilik Müzesi'ni, Ahi Evran Zanaatkarlar Çarşısı'nı, Kırşehir Emekliler Derneğini ve Kent Konseyi Başkanlığını ziyaret edecek, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak.

(Kırşehir/13.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'ne katılacak.

(Kocaeli/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sırbistan Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(Ankara/12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ilişkin ücretli çalışan istatistikleri, inşaat ve hizmet üretim endeksleri ile ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.

(Münih) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Türkiye Yayıncılık Zirvesi: 21. Yüzyıl Yayıncılığında Fırsatlar ve Meydan Okumalar" programına katılacak.

(İstanbul/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenecek Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Fikir Alışverişi Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçıyla başlayacak.

(Adana/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu başlayacak. Organizasyonun yarı finalinde Mersinspor- Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko- Galatasaray maçları oynanacak.

(Şanlıurfa/18.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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